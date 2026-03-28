Uma marquise desabou na manhã deste sábado (28) na Rua Antônio da Rocha Lima, nº 55, no bairro Santa Efigênia, em Juiz de Fora. Apesar do colapso da estrutura, não houve registro de vítimas, mas o local foi isolado devido ao risco iminente de novos desprendimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a marquise cedeu totalmente, mas permaneceu presa pelas ferragens, ficando suspensa e com possibilidade de queda sobre pedestres e de causar danos adicionais ao imóvel.

Diante da situação, a área foi imediatamente interditada para garantir a segurança de moradores e de quem passava pelo local. Após avaliação preliminar, as equipes iniciaram o planejamento para remoção controlada da estrutura, utilizando equipamentos adequados para evitar novos riscos.

A Defesa Civil foi acionada e ficou responsável pela análise estrutural do imóvel e pelas medidas complementares necessárias. A ocorrência segue em andamento, com monitoramento contínuo até a eliminação total dos riscos.

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