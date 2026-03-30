A Vigilância Sanitária de Juiz de Fora interditou, na última sexta-feira (28) estabelecimentos comerciais localizados na região central da cidade após identificar irregularidades durante fiscalizações recentes. A ação faz parte das rotinas de inspeção do órgão, que tem como objetivo garantir a segurança alimentar e a saúde da população.

Segundo a Prefeitura, durante as vistorias, foram constatadas inadequações nas condições de higiene e funcionamento, o que motivou a interdição dos locais até que as exigências legais sejam cumpridas. A Prefeitura informou ainda que os estabelecimentos só poderão retomar as atividades após a regularização das pendências e nova avaliação técnica.

As fiscalizações seguem sendo realizadas de forma contínua no município, com foco na prevenção de riscos sanitários e na orientação dos comerciantes sobre as normas vigentes.

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