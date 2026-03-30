A campanha de vacinação contra a gripe tem início nesta segunda-feira (30) em Juiz de Fora. A imunização é coordenada pela Secretaria de Saúde e será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de pontos itinerantes e estruturas específicas do município.

Neste primeiro momento, a vacinação é destinada aos grupos prioritários e será aplicada em dose única. Entre os públicos contemplados estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos, pessoas com comorbidades, profissionais da saúde e da educação, entre outros.

Juiz de Fora recebeu cerca de 18 mil doses iniciais do imunizante, com previsão de reposição ao longo da campanha. A vacina deste ano protege contra três cepas do vírus influenza: H1N1, H3N2 e influenza B.

A campanha contará ainda com o “Dia D” de mobilização, marcado para 11 de abril. A vacinação pode ser realizada simultaneamente a outras vacinas do calendário nacional, mediante apresentação de documento com foto e cartão de vacinação.

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