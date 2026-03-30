A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora (Procon/JF) realizou na última semana um levantamento de preços de produtos típicos da Páscoa. A ação tem como objetivo analisar a precificação de ovos de chocolate e barras, auxiliando os consumidores na escolha mais vantajosa e consciente durante o período de maior apelo comercial.

A pesquisa avalia ovos de Páscoa nas categorias infantil, clássica e premium, além de barras de chocolate, utilizando como principal critério o preço por peso, especialmente o valor por 100 gramas ou por quilo, permitindo uma comparação mais precisa entre marcas e tamanhos diferentes.

O levantamento foi feito em supermercados, lojas especializadas e também no comércio eletrônico, com coleta presencial no período de maior oferta dos produtos, etapa considerada estratégica para identificar possíveis variações de preços.

Além da análise de valores, o estudo busca identificar o custo-benefício dos produtos, a diferença de preços entre estabelecimentos e o impacto de brindes, principalmente nos ovos infantis, que costumam apresentar preços mais elevados em função dos brinquedos. A iniciativa também tem caráter educativo, incentivando o consumo consciente durante a Páscoa, período tradicionalmente marcado por decisões impulsivas. Entre as orientações, o órgão recomenda que o consumidor compare preços, observe o peso líquido dos produtos e avalie alternativas, como barras de chocolate ou produtos artesanais, que podem representar economia significativa.

Outro ponto destacado pela pesquisa é a importância da análise dos rótulos e da composição dos chocolates, além da reflexão sobre o impacto ambiental gerado pelas embalagens típicas da Páscoa, que frequentemente incluem materiais de difícil reciclagem.

Os resultados da pesquisa serão divulgados nesta próxima semana, com orientações ao consumidor e comparativos de preços para auxiliar nas decisões de compra.

O Procon/JF reforça que o consumidor deve sempre pesquisar antes de comprar, priorizar o planejamento financeiro e evitar decisões baseadas apenas em apelos publicitários.

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