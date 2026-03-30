A semana começa com previsão de mudanças frequentes nas condições do tempo em Juiz de Fora. A tendência é de céu com muitas nuvens e ocorrência de pancadas de chuva em diferentes momentos, exigindo atenção da população para variações rápidas ao longo dos dias.

De acordo com os dados meteorológicos do Inmet, a terça-feira (31) deve marcar o início de um período mais instável. A expectativa é de temperaturas entre 19 °C e 27 °C, com céu predominantemente nublado e registro de chuvas acompanhadas de trovoadas em pontos isolados ao longo do dia.

Na quarta-feira (1º), o cenário segue semelhante. Os termômetros devem variar entre 19 °C e 26 °C, com predomínio de nebulosidade e possibilidade de chuva fraca, especialmente durante a noite.

Já na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), a previsão indica continuidade desse padrão. As mínimas ficam entre 19 °C e 20 °C, enquanto as máximas podem chegar a 27 °C e 28 °C. Em ambos os dias, o sol aparece entre nuvens, mas há chance de pancadas de chuva isoladas, típicas de períodos de instabilidade.

De forma geral, o período deve ser marcado por características de transição climática, com momentos de calor intercalados por episódios de chuva. Esse tipo de condição favorece mudanças rápidas no tempo, podendo haver variações entre sol, céu encoberto e precipitações no mesmo dia.

Além disso, a presença de alta umidade e calor contribui para a formação dessas instabilidades, comuns nesta época do ano.

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