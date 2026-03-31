Um homem de 38 anos morreu na tarde desta segunda-feira (30) após um incêndio atingir a própria residência na Rua José Alves de Castro, no bairro Vila Esperança II, em Juiz de Fora. Segundo informações, ele tentou conter as chamas, mas não resistiu aos ferimentos.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o fogo já havia sido controlado por moradores. Durante a vistoria no imóvel, os militares encontraram a vítima sem sinais vitais, com queimaduras graves.

Testemunhas relataram que o homem tentou apagar o incêndio por conta própria. As circunstâncias exatas do início das chamas ainda não foram esclarecidas.

A estrutura da residência apresentou danos, como trincas nas paredes, e a Defesa Civil foi acionada para avaliação. A perícia da Polícia Civil também foi chamada para investigar as causas do incêndio.

Após o trabalho de rescaldo, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar. Uma equipe do SAMU esteve presente e confirmou o óbito.

FOTO: CBMMG - Reprodução FOTO: CBMMG - Reprodução

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