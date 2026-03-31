A confirmação da morte de um idoso de 77 anos elevou para 66 o número de vítimas relacionadas às fortes chuvas que atingiram Juuz de Fora no fim de fevereiro. O óbito foi registrado após atendimento em um hospital da cidade.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o corpo deu entrada no Posto Médico-Legal na noite de domingo (29), após a confirmação da morte na unidade de saúde.

A vítima passou por exames de necropsia e, após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi liberado para os familiares nesta segunda-feira (30).

Com a atualização, o caso passa a integrar o balanço oficial de mortes associadas aos impactos das chuvas na região.