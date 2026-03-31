A redução a zero do imposto de importação para máquinas e equipamentos da indústria têxtil foi oficializada nesta segunda-feira (30) e deve beneficiar diretamente empresas de Juiz de Fora e da Zona da Mata. A medida consta na Resolução Gecex nº 870, publicada no Diário Oficial da União.

A normativa se aplica a bens de capital enquadrados como Ex-tarifários, ou seja, equipamentos sem produção nacional equivalente, e permite a importação com alíquota zerada. A expectativa é de que a mudança reduza custos e facilite investimentos em modernização tecnológica no setor.

Entre os equipamentos contemplados estão máquinas de bobinagem, teares, máquinas de corte, costura e outros itens utilizados na cadeia produtiva têxtil.

A indústria têxtil tem presença relevante na economia local, com empresas de fiação, tecelagem e confecção, além de geração de empregos diretos na cidade e na região.

A medida ocorre em um contexto de recuperação econômica após os impactos das chuvas registradas no início do ano e pode influenciar a capacidade produtiva e a competitividade das empresas.

Em nota, o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade, Ignacio Delgado, afirmou que a redução da alíquota “representa um avanço importante para o fortalecimento do setor, garantindo melhores condições para investimentos, modernização das fábricas e manutenção dos empregos na cadeia têxtil local e regional”.

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