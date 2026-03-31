Uma residência unifamiliar sofreu desabamento parcial na manhã desta terça-feira (31) após uma intervenção com maquinário em uma obra ao lado do imóvel, na Rua José Lourenço Kelmer, no bairro São Pedro, em Juiz de Fora. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações, o incidente ocorreu durante um serviço de desaterro no terreno vizinho, o que acabou comprometendo a estrutura da casa.

Após o desabamento, a área foi isolada e interditada pelas equipes de emergência. A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos e adotar as medidas necessárias.

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que o caso envolve uma intervenção de caráter particular e que equipes técnicas acompanham a situação no local. Leia a nota completa.

“A Prefeitura de Juiz de Fora lamenta o incidente registrado no bairro São Pedro, envolvendo desabamento parcial de edificação em área onde havia intervenção de movimentação de terra, uma intervenção de caráter particular.

As equipes técnicas seguem em acompanhamento no local, com as providências cabíveis já adotadas para garantir a segurança das pessoas afetadas.

A Administração Municipal orienta, com ênfase, que sejam redobrados os cuidados em quaisquer processos de movimentação de terra neste período, no intuito de mitigar ao máximo o risco de ocorrências”.