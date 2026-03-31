A marquise do cinema “Cine Vip”, localizado na Avenida Francisco Bernardino, no Centro de Juiz de Fora, foi interditada preventivamente nesta terça-feira (31) após o desprendimento de parte da estrutura, que passou a representar risco para pedestres e frequentadores do imóvel.

Durante vistoria, a fiscalização constatou que o responsável pelo local não apresentou o laudo estrutural obrigatório, documento que atesta a segurança da marquise. Diante da situação, o acesso ao imóvel foi restringido como medida preventiva.

A liberação da área dependerá da realização de escoramento adequado da estrutura, com acompanhamento de profissional habilitado e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Crea-MG. Também será necessária a apresentação de laudo estrutural aprovado e o início das obras de manutenção.

A conservação e a segurança de marquises são de responsabilidade dos proprietários, que devem realizar inspeções periódicas e manter a documentação em dia. Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas por canais de atendimento do município.

Estrutura do Cine Vip apresentou desprendimento de material e acesso ao imóvel foi restrito

Estrutura do Cine Vip apresentou desprendimento de material e acesso ao imóvel foi restrito

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