A Avenida Joaquim Vicente Guedes, principal acesso ao bairro Graminha, em Juiz de Fora, foi totalmente liberada para o trânsito nesta terça-feira (31) após a conclusão dos trabalhos de desobstrução da via. A intervenção incluiu a demolição de imóveis com risco de desabamento e a limpeza completa do trecho.

As ações envolveram a retirada de estruturas comprometidas que poderiam atingir a pista, além da remoção de resíduos e lavagem da via. Também foram retiradas as cancelas que bloqueavam o trânsito, permitindo a retomada segura da circulação de veículos.

Com a normalização do acesso, o transporte público também foi restabelecido. A linha 218 – Graminha voltou a operar com o trajeto habitual, passando pela Avenida Barão do Rio Branco. Já a linha 212 – Graminha/Via União Indústria, criada de forma emergencial durante a interdição, deixou de funcionar.

Agentes de trânsito permaneceram no local para orientar motoristas durante a reabertura da via.

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