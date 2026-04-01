Um novo canal de atendimento via WhatsApp foi disponibilizado pela Prefeitura de Juiz de Fora para orientar moradores de Juiz de Fora sobre auxílios e benefícios relacionados aos impactos das chuvas de fevereiro. Pelo número (32) 3690-7001, é possível tirar dúvidas e obter informações sobre programas como auxílio reconstrução, compra assistida, saque do FGTS e auxílio calamidade municipal.

A proposta é facilitar o acesso da população às informações e reunir, em um único canal, orientações sobre os apoios oferecidos em âmbito municipal e federal.

O atendimento é voltado principalmente às famílias atingidas, que podem buscar esclarecimentos sobre critérios, formas de acesso e etapas necessárias para solicitar os benefícios.