Morreu nesta quarta-feira (1º), em Juiz de Fora, o ator, diretor, dramaturgo e gestor cultural Toninho Dutra, um dos principais nomes da cena artística local. A informação foi divulgada pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, onde ele atuou como superintendente e deixou uma marca duradoura na política cultural do município.

Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a formação e a difusão artística, Toninho teve papel central no desenvolvimento do teatro e de políticas públicas culturais na cidade. Em 2024, após anos dedicados à gestão e ao ensino, voltou à cena como ator, diretor e dramaturgo, apresentando-se no Teatro Paschoal Carlos Magno, espaço cuja retomada também contou com sua atuação.

Além da carreira artística, destacou-se como formador de gerações. No CAIC de Santa Cruz, ensinou teatro a jovens, abordando não apenas a técnica, mas o teatro como instrumento de expressão, convivência e transformação social. Muitos profissionais que hoje atuam nos palcos e bastidores da cidade tiveram contato com seu trabalho.

À frente da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, Toninho Dutra conduziu uma gestão que atravessou diferentes administrações municipais, consolidando uma relação de diálogo com a classe artística. Entre suas contribuições, está a criação do Programa Gente em Primeiro Lugar, uma das principais políticas públicas culturais de Juiz de Fora.

Em nota, a Funalfa lamentou a morte e destacou a importância de Toninho Dutra para a cultura local, ressaltando seu papel como articulador, gestor e artista. Ainda não há informações divulgadas sobre velório e sepultamento.