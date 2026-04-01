O feriado da Sexta-feira Santa vai provocar alterações no funcionamento das feiras livres e dos serviços de limpeza urbana em Juiz de Fora. Na sexta-feira (3), não haverá realização de feiras nem coleta de lixo na cidade.

As feiras livres programadas para esse dia estarão suspensas, incluindo pontos tradicionais como Alto dos Passos, Bairro de Lourdes, Jóquei Clube II, Praça da Estação e Parque Halfeld. Já no sábado (4) e no domingo (5), as feiras funcionam normalmente.

A coleta de lixo seguirá um cronograma diferenciado durante o feriado. Na quinta-feira (2), o serviço ocorre normalmente. Na sexta (3), será suspenso. No sábado (4), a coleta volta ao funcionamento habitual, e no domingo (5), não haverá serviço, como já ocorre regularmente.

Os ecopontos também terão mudanças: funcionam normalmente na quinta-feira, não abrem na sexta, operam até 12h no sábado e permanecem fechados no domingo.

A orientação é que os moradores se programem com antecedência, tanto para compras nas feiras quanto para o descarte correto de resíduos, evitando acúmulo de lixo nas vias públicas.

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