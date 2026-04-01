Foi lançada nesta quarta-feira (1º) a Operação Semana Santa 2026 na sede do 1º Pelotão da 4ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, em Juiz de Fora. A ação reúne efetivo operacional e administrativo da unidade, com apoio de diversos órgãos estaduais e parceiros da iniciativa privada.

Participam da operação equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além de colaboradores do setor privado. O objetivo é intensificar ações preventivas para reduzir acidentes e aumentar a segurança viária durante o feriado prolongado.

A Polícia Militar Rodoviária informou que a fiscalização será ampliada nas rodovias da região até o próximo domingo, dia 5. Entre as medidas adotadas estão operações preventivas e repressivas, com utilização de etilômetros (bafômetros), radares móveis para controle de velocidade e monitoramento aéreo com drones.

As autoridades reforçam a importância da conscientização dos motoristas, destacando que atitudes responsáveis no trânsito são fundamentais para a preservação de vidas durante o período de maior fluxo nas estradas.

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