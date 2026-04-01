Um esquema de fraudes eletrônicas voltado à compra de equipamentos odontológicos de alto valor foi desarticulado nesta quarta-feira (1º), em Juiz de Fora. A ação da Polícia Civil de Minas Gerais resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos e na recuperação de diversos itens, muitos ainda lacrados, que seriam destinados ao mercado clandestino.

As investigações começaram após um empresário do setor identificar movimentações suspeitas em seu sistema de vendas, com tentativas de pagamento realizadas por meio de links e cartões de crédito de diferentes titulares.

A partir do rastreamento digital, os policiais acompanharam a logística de entrega das mercadorias e conseguiram abordar uma suspeita no momento em que recebia os produtos. Na sequência, o principal articulador do esquema foi localizado. Ele é apontado como responsável por obter dados bancários em ambientes virtuais clandestinos e realizar as compras fraudulentas.

Durante a abordagem, o investigado ainda tentou apagar provas armazenadas em celulares. Segundo a polícia, o prejuízo inicial evitado ultrapassa R$29 mil, podendo aumentar com o avanço das apurações.

Os dois suspeitos foram autuados por furto mediante fraude, estelionato eletrônico, receptação e associação criminosa. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e possíveis ramificações do esquema em outras regiões.

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