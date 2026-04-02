Um trabalhador de aproximadamente 50 anos morreu após ser soterrado durante um acidente em um silo carregado com borracha triturada, na noite desta quarta-feira (1º), em Juiz de Fora. O caso ocorreu em um complexo às margens da BR-040, onde funciona uma fábrica de recapagem de pneus. Outro operário, de 45 anos, também foi atingido, mas não ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois trabalhadores realizavam a desobstrução do silo, utilizado para abastecimento de uma carreta, quando houve o desprendimento repentino da carga armazenada. Um dos operários foi completamente soterrado, enquanto o outro foi atingido parcialmente.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, a vítima já havia sido retirada por colegas de trabalho. Equipes do SAMU realizavam manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas o homem não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local.

A área foi isolada para segurança e preservação da cena, e as polícias Militar e Civil foram acionadas para os procedimentos legais e investigação das circunstâncias do acidente.

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