Um cavalo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após passar horas preso em um buraco parcialmente preenchido por água na tarde de quarta-feira (1°), em Juiz de Fora. O caso foi registrado por volta das 18h30, no bairro Retiro, na Rua Lourdes do Prado Oliveira.

De acordo com os bombeiros, o animal já apresentava sinais de fraqueza e desgaste físico no momento da chegada da equipe, devido ao tempo prolongado na situação, sem conseguir sair por conta própria.

Para realizar o resgate, os militares utilizaram técnicas de salvamento terrestre, iniciando a retirada de parte da terra ao redor do cavalo para facilitar o acesso e reduzir riscos durante a operação. Em seguida, com o uso de um sistema de redução de força, foi possível retirar o animal com segurança.

Após o resgate, o cavalo foi entregue ao proprietário, que ficou responsável por providenciar os cuidados veterinários necessários.

Tags:

cavalo