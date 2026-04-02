A Prefeitura de Juiz de Fora inicia, nesta sexta-feira (3), vistorias cautelares em imóveis localizados no lado par da Rua Senador Feliciano Pena, até a Avenida Mariano Procópio, no Condomínio Barões do Império, no bairro Mariano Procópio. As inspeções seguem até sábado (4) e serão realizadas por profissionais identificados.

A ação faz parte da fase preparatória das obras de macrodrenagem previstas para os bairros Mariano Procópio, Democrata e São Pedro. Segundo a administração municipal, o objetivo é registrar as condições dos imóveis antes do início das intervenções, garantindo segurança e respaldo técnico aos moradores.

As equipes também realizam trabalho informativo na região, com distribuição de materiais explicativos sobre as obras.

O projeto será executado em três etapas. No bairro Mariano Procópio, está prevista a ampliação da calha do Córrego São Pedro, passando de três para oito metros no trecho entre a linha férrea e a Avenida Brasil, além da substituição de travessias, construção de reservatório alagável e instalação de estação de bombeamento. A previsão é de que essa fase seja concluída em até 12 meses.

Já no bairro São Pedro, o plano inclui a adequação das margens da represa, com ampliação da capacidade, e a implantação de um parque alagável.

As intervenções nos bairros Mariano Procópio e Democrata serão realizadas por etapas, com o objetivo de reduzir impactos. A Prefeitura informa ainda que haverá reuniões e ações de diálogo com a comunidade ao longo da execução.

As obras integram o Novo PAC e contam com recursos do Governo Federal, liberados após as chuvas registradas em fevereiro. A proposta é reduzir alagamentos e enchentes, além de ampliar a capacidade de escoamento e armazenamento de água na região.

A orientação é que os moradores acompanhem as equipes durante as vistorias e verifiquem a identificação dos profissionais. Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelos canais oficiais da Prefeitura.

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