Um grave acidente entre um ônibus de viagem e um carro deixou um jovem de 23 anos preso às ferragens na manhã desta sexta-feira (3), na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Nova Era, em Juiz de Fora. A vítima foi socorrida em estado grave após a operação de resgate realizada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações dos bombeiros, os veículos bateram de frente. O condutor do automóvel ficou encarcerado sob o ônibus, com nível de consciência rebaixado e múltiplas lesões.

As equipes de resgate realizaram a estabilização do cenário e da vítima, seguindo protocolos de atendimento pré-hospitalar. Para o desencarceramento, foi necessária a liberação do veículo que estava sob o ônibus, permitindo o acesso seguro ao jovem, que foi retirado com o uso de ferramentas especializadas.

Após o resgate, o atendimento médico foi realizado por uma equipe do SAMU, responsável pelo encaminhamento da vítima a para o Hospital de Pronto Socorro Dr Mozart Teixeira (HPS).

A Polícia Militar esteve no local e assumiu a ocorrência, incluindo o controle do trânsito e os procedimentos de praxe. As causas do acidente não foram esclarecidas.

Tags:

Carro