Uma idosa de 76 anos, que estava desaparecida desde a madrugada de quarta-feira (1º), foi encontrada morta na manhã dessa sexta-feira (3) no Rio Paraibuna, em Juiz de Fora, após dois dias de buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros. A vítima tinha quadro de demência e havia saído de casa sem que a família percebesse inicialmente.

De acordo com informações repassadas pelos familiares, a mulher deixou a residência por volta das 5h da manhã, no bairro Aracy, e sua ausência foi notada cerca de três horas depois. As buscas foram iniciadas na tarde de quinta-feira (2), após acionamento do Corpo de Bombeiros pela Polícia Militar, e retomadas na manhã de sexta.

Durante a operação, os militares realizaram varreduras em um trajeto de aproximadamente 1 km, entre a casa da vítima e a ponte das Granjas Primavera. Imagens de câmeras de segurança auxiliaram na identificação do possível percurso feito pela idosa.

As equipes atuaram com quatro militares, concentrando os trabalhos às margens do rio e em pontos onde a mulher foi vista. Um drone também foi utilizado nas buscas aéreas, o que contribuiu para a localização da vítima, que estava presa em galhadas dentro do Rio Paraibuna.

Após o resgate, o corpo foi retirado da água e encaminhado à funerária de plantão.

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