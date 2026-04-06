Dois homens, de 61 e 35 anos, foram presos em flagrante nesse domingo (5) durante uma operação que identificou a realização de um torneio irregular de pássaros silvestres em Juiz de Fora.

A ação ocorreu após denúncia e foi realizada por equipes do Grupamento Especializado em Policiamento Ambiental (GEPAM), com apoio de outras equipes em operação da Semana Santa. No local, os militares constataram a prática ilegal e a manutenção de aves em cativeiro sem a devida autorização.

Durante a fiscalização, foram identificados seis pássaros em situação irregular, com anilhas falsas ou sem documentação que comprovasse a origem legal.

Os responsáveis foram encaminhados à Polícia Federal, e as medidas administrativas cabíveis foram adotadas conforme a legislação ambiental vigente.

Tags:

Pássaros | Torneio Ilegal