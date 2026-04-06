Um homem de 38 anos ficou levemente ferido após desrespeitar a sinalização de interdição e cair com o carro em uma erosão, provocando o capotamento do veículo na noite deste domingo (5), na Rua José Lourenço, no bairro Borboleta, em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Prefeitura de Juiz de Fora, a via está interditada para obras de correção da erosão e manutenção da rede de drenagem. Mesmo assim, o motorista acessou o local e acabou se envolvendo no acidente.

Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou, o homem já estava fora do veículo, consciente, sem queixas de dores, apresentando apenas escoriações leves.

Ele foi atendido no local, mas recusou encaminhamento para o hospital, sendo liberado após avaliação da equipe de socorro.

Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) também foram acionadas e se deslocaram até o local para atendimento da ocorrência.