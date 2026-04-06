O transporte coletivo em Juiz de Fora segue operando com ajustes em diferentes linhas devido a limitações nas condições de circulação em algumas regiões da cidade. Vistorias técnicas continuam sendo realizadas para avaliar a segurança das vias e possibilitar a retomada gradual dos itinerários.

Nos trechos onde ainda não há condições de retorno ao trajeto habitual, os desvios são mantidos e revisados com frequência, buscando alternativas mais próximas dos percursos originais.

Entre as alterações já adotadas, a linha 108 – Granjas Betânia voltou a atender o ponto final na Rua Otacílio Esteves. As linhas 121, 122, 125 e 126 retomaram a circulação pela Rua Professor Pelino de Oliveira, após a liberação da via. Já a linha 120 – Vista Alegre voltou a operar pela Rua João Alexandre, enquanto a linha 300 retomou o atendimento ao bairro Granjas Primavera.

Outras regiões também tiveram o serviço restabelecido. A linha 218 – Graminha voltou a atender o bairro pelo acesso principal, passando pela Avenida Joaquim Vicente Guedes via Avenida Barão do Rio Branco.

No bairro Adolpho Vireque, um micro-ônibus da linha 548 voltou a circular por um novo acesso, garantindo o deslocamento dos moradores diante da interdição da Rua Artesão Antônio de Oliveira, que segue sem condições seguras de tráfego.

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