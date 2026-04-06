Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas um bebê e uma criança, após serem atropeladas por um motociclista na noite deste domingo (5), na Avenida Bady Geara, no Bairro Santa Efigênia, em Juiz de Fora. Entre as vítimas, uma menina de 3 anos sofreu deformidade na região da cabeça, um bebê de 3 meses apresentava choro intenso, uma mulher de 20 anos teve traumatismo cranioencefálico, visão turva e dores na cervical, e um homem de 23 anos sofreu trauma no tórax e na perna. O condutor da moto, de 33 anos, teve fratura exposta no membro inferior.



De acordo com a Polícia Militar, o motociclista trafegava em alta velocidade, ultrapassou um carro parado para desembarque de passageiros e colidiu lateralmente com outro veículo. Após o impacto, ele perdeu o controle da moto, invadiu a calçada e atingiu três pedestres.



As vítimas foram socorridas por equipes do SAMU. As crianças foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia, enquanto os adultos foram levados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Segundo avaliação médica preliminar, nenhuma delas corre risco de morte.



O motociclista precisou de torniquete ainda no local e foi levado diretamente ao centro cirúrgico. Foi constatado que ele não possuía habilitação.



A motocicleta foi removida ao pátio credenciado, e autos de infração foram lavrados. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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