A semana em Juiz de Fora começa sob instabilidade e com alerta de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido entre segunda-feira (6) e terça-feira (7), com previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia, além de ventos de até 60 km/h.
Nesta segunda-feira (6), o tempo fica fechado, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia. As temperaturas variam entre 18°C e 29°C, com alta umidade.
Na terça-feira (7), a instabilidade continua, mas com possibilidade de chuva isolada em vez de pancadas mais intensas. O céu permanece encoberto, e os termômetros marcam entre 18°C e 29°C.
A quarta-feira (8) volta a ter pancadas de chuva com trovoadas isoladas, com destaque para o aumento da temperatura máxima, que pode chegar a 32°C, enquanto a mínima fica em 18°C.
Na quinta-feira (9), o cenário se mantém instável, com chuvas e trovoadas isoladas e temperaturas entre 19°C e 30°C.
Já na sexta-feira (10), a tendência é de queda nas temperaturas, com mínima de 16°C e máxima de 26°C, ainda com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas.
Durante toda a semana, a umidade do ar permanece elevada, podendo atingir 100%, e os ventos seguem fracos na maior parte do tempo, apesar dos períodos de intensificação previstos no início da semana. O Inmet classifica o alerta como de perigo potencial, com baixo risco para ocorrências como queda de energia, galhos, alagamentos e descargas elétricas.