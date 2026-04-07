Um imóvel foi notificado nesta segunda-feira (6) após um fragmento de tijolo se desprender da fachada de um prédio e atingir o para-brisa de um carro na Rua Paulo Frontin, na região central de Juiz de Fora. Após vistoria, a Defesa Civil também identificou trincas e rachaduras na marquise abaixo do edifício, o que levou à notificação dos responsáveis.

Logo após o incidente, a área foi sinalizada para garantir a segurança de pedestres e evitar novos riscos. Não há registro de feridos.

O proprietário do imóvel deverá adotar medidas técnicas para evitar novos desprendimentos e garantir a segurança da estrutura. Apesar dos problemas identificados, há um laudo técnico da marquise já apresentado e aprovado anteriormente pela fiscalização.

De acordo com a legislação, a manutenção e a segurança de marquises são de responsabilidade dos proprietários. A orientação é que sejam realizadas vistorias periódicas para prevenir acidentes.

A população pode registrar denúncias ou comunicar situações de risco pelos canais oficiais da fiscalização do município.