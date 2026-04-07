Um incêndio em um carro mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (6), no estacionamento superior de um supermercado na Rua José Lourenço Kelmer, no bairro São Pedro, em Juiz de Fora. Ninguém ficou ferido.



Segundo informações dos Bombeiros, o veículo começou a emitir grande quantidade de fumaça pelo motor logo após ser estacionado e as chamas se espalharam rapidamente pela parte dianteira do automóvel. Quando as equipes chegaram ao local, conseguiram controlar e apagar o fogo, eliminando também os riscos no entorno.



As causas do incêndio não foram identificadas. Após o atendimento, o local ficou sob responsabilidade do proprietário do veículo.

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