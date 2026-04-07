Um homem de 37 anos, apontado como liderança do Comando Vermelho na região do Bairro Belo Aurora, foi preso na manhã desta terça-feira (7) durante uma operação policial no Bairro Ipiranga, em Juiz de Fora. A ação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre o crime organizado.

Durante as diligências, os policiais estiveram inicialmente em um endereço onde o suspeito não foi localizado. Após novas informações, ele foi encontrado em outro ponto da mesma rua e preso.

Na operação, foram apreendidas porções de maconha, oito munições calibre .380, quatro celulares e duas motocicletas.

A ação foi realizada de forma integrada entre equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, no contexto de uma investigação que também envolve a apreensão anterior de R$170 mil ligados ao tráfico de drogas.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, e o caso segue sob investigação.

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