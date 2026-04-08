O abastecimento de água no distrito de Dias Tavares, em Juiz de Fora, pode ser afetado nesta quinta-feira (9) devido a uma manutenção programada no sistema. O serviço será realizado entre 8h e 17h.

De acordo com a Companhia de Saneamento Municipal, a intervenção será feita na tubulação de um poço artesiano responsável pelo fornecimento de água na região.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado até a manhã de sexta-feira (10).

Durante o período, a orientação é para que os moradores economizem água. Imóveis com caixas d’água com capacidade mínima de reserva para 24 horas não devem ser impactados pela interrupção.

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