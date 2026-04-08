Um homem de 40 anos ficou ferido após inalar fumaça durante um incêndio que destruiu um carro na madrugada desta quarta-feira (8), no Bairro Industrial, em Juiz de Fora. O veículo foi completamente consumido pelas chamas dentro de uma garagem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h20 e, ao chegar ao local, encontrou o automóvel já tomado pelo fogo. Antes da chegada da equipe, moradores tentaram conter o incêndio com o uso de mangueiras.

Os militares assumiram a ocorrência e utilizaram cerca de 1.250 litros de água para extinguir totalmente as chamas.

A vítima apresentava sinais de inalação de fumaça, como fuligem no rosto e alteração na voz, além de um hematoma na perna causado por uma queda. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para atendimento médico. Outras quatro pessoas que estavam no local, mas não precisaram de atendimento.

A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência. Após o combate, o local foi deixado em segurança. As causas do incêndio não foram informadas.

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