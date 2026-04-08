Mais de 400 produtos foram apreendidos durante uma ação de fiscalização contra o comércio irregular na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Juiz de Fora, na tarde desta terça-feira (7).

Ao todo, foram recolhidos 433 itens, entre eles 192 pares de meias, 80 óculos e 161 unidades de cosméticos falsificados, como gloss. A ação teve como foco coibir a venda de produtos sem procedência em vias movimentadas da cidade.

De acordo com as regras municipais, os responsáveis pelas mercadorias apreendidas têm até 15 dias para solicitar a devolução, mediante pagamento de multa e taxas, além da apresentação de nota fiscal que comprove a origem dos produtos.

Caso o prazo não seja cumprido, os itens podem ser destinados à doação. Já produtos considerados irregulares ou sem comprovação de procedência não são devolvidos.

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