A Prefeitura de Juiz de Fora firmou um contrato de prestação de serviços de publicidade com valor anual estimado em até R$ 3 milhões. O acordo foi celebrado por meio da Secretaria de Comunicação Pública (Secom) e envolve a agência SAGRES CRIATIVA, nome fantasia da empresa Tarcízio Luiz Dalpra Junior ME. no dia 20 de março deste ano.

O contrato é resultado da Concorrência nº 023/2025 e tem vigência inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por até cinco anos, conforme previsto na legislação federal.

Serviços abrangem campanhas e gestão de mídia

O objeto do contrato inclui a execução completa de serviços de publicidade institucional. Entre as atividades previstas estão:

Planejamento e criação de campanhas



Produção de peças publicitárias



Compra e distribuição de mídia



Pesquisas de opinião e avaliação de resultados

Segundo o documento, as ações têm como finalidade garantir o direito à informação e divulgar iniciativas, serviços e programas do município.

O contrato também permite o desenvolvimento de novas estratégias de comunicação com uso de tecnologias digitais, mas proíbe a inclusão de atividades como eventos, assessoria de imprensa e patrocínios.

Apesar do valor estimado de R$ 3 milhões, o contrato estabelece que a empresa não tem garantia de receber o montante total, sendo remunerada apenas pelos serviços efetivamente realizados.

A agência será remunerada com base em custos internos com desconto de 87% sobre a tabela do setor, além de honorários de 5% sobre serviços externos sem veiculação.

O contrato impõe uma série de exigências à empresa contratada, incluindo:

apresentação de pelo menos três orçamentos para serviços terceirizados



prestação mensal de contas detalhada



comprovação de pagamentos a fornecedores



manutenção de acervo dos materiais por até cinco anos

Além disso, todos os dados sobre execução e gastos deverão ser divulgados publicamente, conforme regras da Lei de Acesso à Informação e da legislação específica de publicidade governamental.