Motoristas que trafegam pela BR-040 entre Juiz de Fora e Belo Horizonte devem redobrar a atenção com a presença de radares e alterações no tráfego ao longo da semana. As intervenções seguem até sábado (11) e incluem obras no pavimento, interdições de faixa e operações de pare e siga em diferentes trechos.

Os serviços são realizados pela EPR Via Mineira e acontecem ao longo de diversos pontos da rodovia, com impacto direto na circulação de veículos. Em áreas com obras, o controle de velocidade é intensificado, com uso de radares para garantir a segurança de motoristas e trabalhadores.

Entre os principais pontos de atenção estão trechos em Santos Dumont, onde haverá sistema de pare e siga na terça (8) e quarta-feira (9), e em Nova Lima, no km 574, onde uma faixa será interditada para obras no viaduto do Mutuca entre quinta (10) e sexta-feira (11).

Além disso, ao longo de toda a rodovia, estão previstos serviços como implantação de defensas metálicas, pintura de sinalização, limpeza de placas e manutenção de vegetação, o que pode gerar interdições momentâneas.

A recomendação é que os motoristas respeitem os limites de velocidade, especialmente nos trechos com radares, e sigam a sinalização implantada durante as obras para evitar acidentes.

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