A sala de vacinação localizada na Rua São Sebastião, no Centro de Juiz de Fora, passou a funcionar em novo horário: das 8h às 16h, de forma ininterrupta. A mudança amplia o acesso da população aos serviços de imunização.

O espaço, vinculado à Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, atende públicos como gestantes, puérperas, crianças e adolescentes, oferecendo vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação.

Entre os imunizantes disponíveis estão doses contra doenças como hepatite B, tétano, difteria, coqueluche, influenza, poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, meningite, febre amarela e HPV, aplicadas conforme a faixa etária e a situação vacinal de cada pessoa.

A orientação é que os moradores mantenham a caderneta de vacinação atualizada, já que a imunização é uma das principais formas de prevenção de doenças.

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