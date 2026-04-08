Linhas do transporte coletivo voltaram a circular por ruas antes interditadas e tiveram horários ajustados em Juiz de Fora. As mudanças começaram na segunda-feira (6) e seguem sendo aplicadas ao longo da semana, afetando diferentes regiões da cidade.

Entre as alterações, as linhas 121, 123 e 190 retomaram o trajeto pela Rua Aurora Torres, no bairro Santa Luzia. Já as linhas 213, 215 e 299 voltaram a circular pela Rua Pedro Celeste, no bairro Cruzeiro do Sul.

A partir desta quarta-feira (8), outras linhas também tiveram o itinerário normalizado. As linhas 104 e 108 passaram a circular pela Rua Humberto Berzoini, em Santa Luzia. As linhas 221, 222 e 501 retomaram o trajeto pela Rua Olímpio Reis, no Santa Helena. No bairro Terras Altas, as linhas 305 e 309 voltaram a operar pela Rua Farmacêutico José Fontes Lourenço.

Também houve mudanças no Retiro, onde as linhas 306 e 307 voltaram a atender a Vila Santo Antônio, e na Vila Ozanan, com a normalização do trajeto da linha 322 pelas ruas Abílio José Gomes e José Monteiro Viana. Já no bairro Bom Jardim, as linhas 413 e 423 retomaram o percurso pela Rua Leonora Goretti.

Além das mudanças de itinerário, seis linhas tiveram ajustes nos horários: 207 (Marumbi), 215 (Bairu/Cruzeiro do Sul), 299 (Alto Bairu/Cruzeiro do Sul), 525 (Universidade), 727 (Araújo) e 777 (Avenida Antônio Simão Firjan/Avenida Juscelino Kubitschek). As alterações valem para dias úteis e, em alguns casos, também para fins de semana e feriados.

Os ajustes levam em conta mudanças no trânsito e a necessidade de adaptação de algumas linhas que ainda operam com desvios.

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