Juiz de Fora abriu edital para selecionar projetos sociais voltados a adolescentes em situação de vulnerabilidade, com previsão de bolsa mensal de R$ 350 para os participantes. A iniciativa faz parte do projeto “De Boa na Cidade” e tem como foco a proteção de jovens e o combate ao trabalho infantil no município.

O chamamento é destinado a organizações da sociedade civil sem fins lucrativos interessadas em desenvolver atividades com adolescentes, incluindo ações de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Os projetos selecionados serão financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumecad) e devem oferecer atividades no contraturno escolar, acompanhamento psicossocial e iniciativas voltadas à inclusão social e ao mundo do trabalho.

Além da bolsa, o projeto também prevê apoio às famílias, como cesta básica ou cartão alimentação, e a realização de oficinas nas áreas de esporte, cultura, tecnologia e capacitação profissional.

As ações devem ser desenvolvidas em articulação com a rede de proteção do município, envolvendo escolas, unidades de saúde e serviços de assistência social.

As entidades interessadas têm prazo de 30 dias para enviar as propostas. O resultado final está previsto para o dia 9 de junho.