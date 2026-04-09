A vacinação contra a gripe será realizada neste sábado (11) em Juiz de Fora, com atendimento das 8h às 17h em diferentes pontos da cidade, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBSs), centros especializados e um posto móvel no Parque Halfeld.

A dose é única e, neste momento, está disponível apenas para grupos prioritários. A vacina protege contra três cepas do vírus Influenza: H1N1, H3N2 e um tipo da linhagem B.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, o cartão de vacinação. Pessoas que fazem parte dos grupos prioritários também devem comprovar a condição, como idade, profissão sofrer de comorbidades. Caso não tenha o cartão, o registro pode ser feito com dados pessoais, como CPF e data de nascimento.

Entre os locais de vacinação estão as UBSs, o Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente, o Centro de Vigilância em Saúde, o Serviço de Atenção à Saúde do Idoso e o Vacimóvel, que estará no Parque Halfeld.

Podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos, puérperas, pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde, professores, trabalhadores do transporte, forças de segurança, entre outros públicos definidos pelo Ministério da Saúde.

A vacina pode ser aplicada junto a outros imunizantes do calendário nacional, sem prejuízo à eficácia.

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