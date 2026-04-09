Um trecho de cerca de três quilômetros da Avenida Juscelino Kubitschek, em Juiz de Fora, começou a receber obras de recapeamento entre os bairros Miguel Marinho e Barreira do Triunfo. A via é uma das mais movimentadas da cidade, com circulação frequente de veículos leves e pesados.

A intervenção abrange uma área de aproximadamente 26 mil metros quadrados de pavimentação. Durante a execução dos trabalhos, o trânsito pode apresentar retenções em alguns pontos do trecho.

A recomendação é que motoristas redobrem a atenção ao passar pelo local e, se possível, utilizem rotas alternativas até a conclusão das obras.

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