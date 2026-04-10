Um homem de aproximadamente 33 anos morreu após ser arremessado para fora de um carro em um acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (10), na Avenida Deusdedith Salgado, em Juiz de Fora. Outras quatro pessoas, um adolescente de 16 anos, dois jovens de 18 e 21 anos e um quarto ocupante sem idade informada, ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo, um Ford Fiesta branco, seguia pela via quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu lateralmente contra um poste às margens da avenida. Não foi possível identificar quem conduzia o veículo no momento do acidente.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) um dos feridos, de 21 anos, teve escoriações no joelho e no braço esquerdo. Um adolescente de 16 anos sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), mas estava consciente e sem relato de desmaio. Outro ocupante, de 18 anos, apresentava dores na região das costelas e no abdômen. Já o quarto envolvido foi encontrado andando pelo local, sem ferimentos aparentes, e foi atendido pela Polícia Militar.

Todos foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

A área ficou sob responsabilidade dos órgãos competentes para os trabalhos periciais e demais procedimentos.

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