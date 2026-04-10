Novos cartões do Passe Livre Estudantil começaram a ser distribuídos em Juiz de Fora diretamente nas instituições de ensino onde os alunos estão matriculados. A lista com os nomes dos estudantes contemplados está disponível para consulta on-line.

Os cartões são entregues bloqueados e só podem ser utilizados após o cadastro da biometria facial. O procedimento é obrigatório para liberação do benefício e pode ser feito por aplicativo de celular.

Parte dos pedidos ainda está em análise, enquanto novos cartões seguem em produção. Após a chegada às escolas, a entrega aos estudantes fica sob responsabilidade das instituições.

O benefício garante gratuidade no transporte coletivo urbano para estudantes da rede pública no deslocamento entre casa e escola.

Além disso, alunos que já possuem o cartão precisam realizar um recadastramento obrigatório para utilização em 2026. O processo pode ser feito pela internet ou presencialmente em unidades de atendimento, com envio de documentos como comprovante de matrícula atualizado.

O cadastro da biometria facial também pode ser realizado por meio do aplicativo “Atlas Mob”, que valida os dados do estudante e libera o uso do cartão. O sistema permite o controle da utilização do benefício e a identificação de possíveis irregularidades.

Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito por telefone ou presencialmente em postos municipais.

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