As vistorias cautelares em imóveis do bairro Mariano Procópio, em Juiz de Fora, serão retomadas neste sábado (11) e domingo (12). A ação está relacionada às obras de macrodrenagem e esgotamento sanitário na região.

Nesta etapa, os trabalhos avançam pela Rua Feliciano Pena, no trecho em direção à Rua Mariano Procópio. O objetivo é registrar as condições atuais dos imóveis localizados na área de influência das intervenções.

As visitas são realizadas por equipes identificadas e ocorrem mediante autorização dos moradores. O levantamento serve como base técnica para acompanhamento das obras e eventuais impactos nas construções.

As intervenções fazem parte de um projeto de drenagem na bacia do Córrego São Pedro, que inclui medidas como ampliação do leito e construção de travessias, com foco na redução de alagamentos na região.

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