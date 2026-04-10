A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) passa a integrar a lista de locais de vacinação contra a gripe neste sábado (11), durante o Dia D de imunização em Juiz de Fora. A aplicação das doses será realizada das 8h às 17h e é destinada, neste primeiro momento, aos grupos prioritários.

O novo ponto de vacinação funcionará na Reitoria da universidade, com atendimento feito por equipes de enfermagem. Além da UFJF, também estarão disponíveis as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente, o Serviço de Atenção à Saúde do Idoso, o Vacimóvel — no Parque Halfeld — e o Centro de Vigilância em Saúde.

A vacina é aplicada em dose única e protege contra três cepas do vírus Influenza: H1N1, H3N2 e uma linhagem do tipo B. A imunização pode ser feita junto com outras vacinas do calendário nacional.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, o cartão de vacinação. Integrantes dos grupos prioritários também devem comprovar a condição que garante o direito à imunização, embora a ausência do cartão não impeça o atendimento.

Entre os públicos atendidos estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos, puérperas, pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde e da educação, além de outros grupos definidos pelo Ministério da Saúde.

Em caso de dúvidas, a população pode buscar informações pelo telefone do setor de imunização: (32) 3214-4180.

Tags:

Dia D | gripe | vacina | vacinação