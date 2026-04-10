O fim de semana em Juiz de Fora será de tempo mais estável e temperaturas em declínio, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), marcando uma mudança em relação aos dias anteriores de chuva.

No sábado (11), o dia começa com muitas nuvens, mas o tempo abre ao longo das horas, com predomínio de poucas nuvens à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 14°C e 27°C, com sensação mais amena, especialmente no início do dia.

Já no domingo (12), o tempo fica ainda mais firme, com predomínio de poucas nuvens durante todo o dia. As temperaturas seguem em queda nas mínimas, podendo chegar a 13°C, enquanto a máxima se mantém em 27°C.

A umidade do ar permanece elevada, podendo atingir 100%, mas com redução ao longo do dia, e os ventos seguem fracos, contribuindo para um clima mais agradável ao longo do fim de semana.

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