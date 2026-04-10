Um princípio de incêndio atingiu uma residência na manhã desta sexta-feira (10), na Rua Antônio Benhame, no bairro Progresso, em Juiz de Fora. O fogo teria começado em um dos quartos, possivelmente após uma criança de 8 anos brincar com fósforos.

As chamas se espalharam rapidamente pelo cômodo, provocando grande quantidade de fumaça dentro do imóvel. Antes da chegada dos bombeiros, vizinhos iniciaram o combate ao fogo e ajudaram na retirada das moradoras. Entre eles, um bombeiro militar de folga auxiliou na entrada na casa e no controle inicial das chamas.

Duas pessoas foram retiradas do imóvel, uma idosa de 80 anos e a criança. Ambas inalaram fumaça durante a evacuação, mas estavam conscientes e orientadas.

Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, realizaram a ventilação da residência e o rescaldo, eliminando o risco de novos focos de incêndio.

As vítimas foram avaliadas por uma equipe do SAMU e liberadas no local, sem necessidade de encaminhamento para unidade de saúde. A casa foi deixada em segurança e ficou sob responsabilidade dos moradores.

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