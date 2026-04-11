O trânsito terá alterações na manhã deste domingo (12) em Juiz de Fora por causa de dois eventos: a 9ª Corrida Côrtes Villela, no bairro São Pedro, e a caminhada “Com Cristo ao Cristo”, na região central.

A caminhada começa às 5h30, com saída do Parque Halfeld, seguindo pela Rua Halfeld, Avenida Getúlio Vargas, Viaduto Augusto Franco e Avenida Brasil até o Espaço do Impossível, no bairro Poço Rico. O trânsito pode sofrer retenções temporárias ao longo do trajeto, durante a passagem dos participantes.

Já a corrida terá início com bloqueios a partir das 6h. A pista sentido bairro da Avenida Murílio de Avellar Hingel (BR-440) será interditada no trecho a partir do cruzamento com a Rua Roberto Stiegert.

Um trecho da Avenida Senhor dos Passos, entre as ruas Antônio Soares Ferreira e Manoel Vaz de Magalhães, funcionará em mão dupla. Nos demais pontos, o percurso será realizado em áreas já segregadas, sem circulação de veículos. A previsão é de que o trânsito seja totalmente liberado por volta das 10h.

Durante o período, agentes de trânsito atuarão na organização do fluxo e na segurança viária. A recomendação é que motoristas redobrem a atenção e, se possível, utilizem rotas alternativas. Informações sobre desvios podem ser acompanhadas em tempo real por aplicativos de navegação.

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