Moradores de Juiz de Fora poderão acessar serviços de assistência social por meio de ações itinerantes do Cras Móvel ao longo do mês de abril, em diferentes bairros da cidade.

Entre os atendimentos oferecidos estão inscrição e atualização no Cadastro Único (CadÚnico), orientações técnicas, encaminhamento para emissão gratuita de segunda via de documentos e informações sobre programas sociais, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para ser atendido, é necessário apresentar documentos originais, como CPF, RG e comprovante de residência. No caso de cadastro ou atualização no CadÚnico, também é exigida a documentação de todos os integrantes da família, incluindo CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço atualizado, com cópias.

Programação das ações

11 de abril (sábado)

8h às 12h

Escola Municipal Professora Thereza Falci – Rua Tenente Guimarães, 485, Nova Era

16 de abril (quarta-feira)

14h às 17h

Rua Eurico Viana, próximo ao nº 755, esquina com Ludgero Nogueira – Vila Alpina

18 de abril (sábado)

8h às 12h

UBS Teixeiras – Rua Custódio Furtado de Souza, 131

25 de abril (sábado) – 8h às 12h

Bairro Santa Terezinha – Rua Custódio Tristão, 11

Granjas Bethel – Rua Euzébio Antônio Esteves, 19

Escola Municipal Henrique José de Souza – Rua Cidade do Sol, 370

UBS Santa Rita – Rua José Vicente, 390

Campo da União – Rua Pedro Henrique Krambeck, São Pedro

28 de abril (terça-feira)

9h às 12h

Escola Municipal Coronel Emílio Esteves dos Reis – Rua Prudente José de Oliveira, 41, Humaitá

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