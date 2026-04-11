Uma licitação na modalidade pregão eletrônico vai definir a instalação de um café, bar ou bistrô cultural em um espaço da Praça Deputado Clodesmidt Riani, no Largo do Riachuelo, em Juiz de Fora. O processo está marcado para o dia 27, às 9h30, com envio de propostas permitido até minutos antes do início da sessão.

A área disponível tem cerca de 310 metros quadrados e poderá ser ocupada por pessoas físicas ou jurídicas interessadas em explorar o local comercialmente.

O valor inicial do lance foi fixado em R$2.932,38. O edital com as regras e exigências está disponível em plataformas oficiais de compras públicas.

O vencedor terá direito de uso do espaço por um período de cinco anos, com possibilidade de prorrogação, conforme a legislação vigente e as condições estabelecidas no edital.

Entre os critérios previstos, está a apresentação de uma proposta de ocupação, que inclui aspectos como oferta de produtos, com valorização da culinária mineira e de produtores locais, e projeto de ambientação compatível com o espaço.

O processo também prevê a formação de cadastro de reserva com os demais participantes classificados, que poderá ser utilizado em caso de vacância durante a vigência da permissão.