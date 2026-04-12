Um desabamento parcial de uma casa mobilizou a retirada de 15 moradores e dois animais na manhã deste domingo (12), por volta das 7h, na Rua Itacolomi, no Bairro Monte Castelo, em Juiz de Fora. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, uma laje pré-moldada cedeu, provocando a queda de parte da estrutura inferior do imóvel. O impacto comprometeu paredes laterais e dificultou a saída dos moradores. Os militares atuaram no local para isolar a área, avaliar os riscos e garantir um acesso seguro para retirada das pessoas que estavam na residência.

A Polícia Militar de Minas Gerais e a Defesa Civil também estiveram no local para apoio e demais providências. As causas do desabamento ainda são investigadas.