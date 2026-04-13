Um homem de 61 anos morreu após sofrer um mal súbito, perder o controle do carro, bater contra uma placa e atropelar um pedestre na manhã deste domingo (12), na Avenida Simeão de Faria, no Bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o homem havia passado mal enquanto estava em uma igreja e decidiu deixar o local dirigindo. Pouco depois, acabou se envolvendo no acidente. As equipes do SAMU iniciaram o atendimento imediatamente. O motorista entrou em parada cardiorrespiratória e passou por tentativas de reanimação por cerca de 30 minutos, com apoio de uma unidade avançada, mas não resistiu e morreu no local.

O pedestre atropelado sofreu lesões no membro inferior esquerdo e no pé direito, com sangramento intenso, mas estava estável. Ele foi socorrido e encaminhado para a UPA Norte.

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